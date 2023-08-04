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Osceola video: Highlights of Florida State's second practice

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State took to the field on Friday afternoon for its second practice of preseason camp.

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