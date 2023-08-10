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Osceola video: Highlights of FSU's first Jacksonville practice

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

JACKSONVILLE — Highlights of Florida State's first practice on Thursday morning on the University of North Florida campus.

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