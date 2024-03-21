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Osceola video: Highlights of FSU's second spring practice

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Highlights from Florida State's second practice on Thursday afternoon.

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