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Osceola video: Highlights of FSU's third practice
Curt Weiler
•
TheOsceola
Senior Writer
Highlights of Florida State's third spring football practice on Saturday morning.
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