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Osceola video: Jared Verse, Jammie Robinson, Dillan Gibbons

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State defensive end Jared Verse, safety Jammie Robinson and offensive lineman Dillan Gibbons spoke after Wednesday's practice.

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