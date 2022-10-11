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Osceola video: Jared Verse, Maurice Smith

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Defensive end Jared Verse and center Maurice Smith spoke to the media after Tuesday's practice.

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