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{{ timeAgo('2022-09-04 23:50:10 -0500') }} football Edit

Osceola video: Jared Verse, Shyheim Brown

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

NEW ORLEANS — Florida State defensive end Jared Verse and defensive back Shyheim Brown discuss FSU's win over LSU on Sunday night.

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