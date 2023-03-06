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Osceola video: Jared Verse, Trey Benson on Day 1 of spring practice

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

FSU running back Trey Benson and defensive end Jared Verse reflect on their offseasons, teammates and Day 1 of spring practice.

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