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Osceola Video: Jarrett, Ferrer, Crowell preview FSU baseball opening day

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State baseball season finally gets underway Friday.

Before the season begins, FSU held one final media availability with head coach Link Jarrett, junior pitcher Wyatt Crowell and sophomore outfielder Jaime Ferrer addressing the media.

Jarrett shared insight on the decisions he made regarding FSU's weekend rotation to start the season, reflected more on returning to coach his alma mater and previewed FSU's opening weekend vs. James Madison.

Crowell discussed his role as a high-leverage reliever to start the season, how things have changed under new pitching coach Chuck Ristano and more.

Ferrer discussed the lessons learned from his first season at FSU, the strides he hopes to make in year two and more thoughts on how Jarrett has changed things around the FSU baseball program.

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