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Osceola video: Jazston Turnetine

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State offensive lineman Jazston Turnetine discusses how he has connected with Alex Atkins as well as his new teammates since he transferred in from South Carolina. Turnetine has practiced at guard and tackle in the preseason.

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