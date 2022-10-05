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{{ timeAgo('2022-10-05 11:18:34 -0500') }} football Edit

Osceola video: Johnny Wilson, Treshaun Ward, Markeston Douglas

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Wide receiver Johnny Wilson, running back Treshaun Ward and tight end Markeston Douglas talk with the media after practice on Wednesday.

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