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Osceola video: Jordan Travis

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State quarterback Jordan Travis discusses his season, the receivers, Malik Cunningham and more in his interview with the media after Tuesday's practice.

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