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Osceola video: Jordan Travis, Dillan Gibbons, Kalen DeLoach

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State quarterback Jordan Travis, offensive lineman Dillan Gibbons and linebacker Kalen DeLoach talked with the media after Tuesday's practice.

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