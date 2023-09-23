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Osceola video: Jordan Travis, Keon Coleman, Kalen DeLoach

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

CLEMSON, S.C. — Quarterback Jordan Travis, wide receiver Keon Coleman and linebacker Kalen DeLoach on the win at Clemson.

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