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{{ timeAgo('2022-11-02 10:58:36 -0500') }} football Edit

Osceola video: Jordan Travis, Lawrance Toafili

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Jordan Travis and Lawrance Toafili discuss Miami's defense, the rivalry and more in videos after Florida State's practice on Wednesday.

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