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Osceola video: Jordan Travis, Mycah Pittman

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State quarterback Jordan Travis and wide receiver Mycah Pittman discuss their reasons to return and also the outlook for 2023.

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