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Osceola video: Jordan Travis on bye week, recharging for stretch run

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Jordan Travis discusses how he spent a few days in Orlando to recharge during the bye week and his mindset for the Seminoles' final five games of the regular season.

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