Advertisement
News More News
ago football Edit

Osceola video: Jordan Travis on his recovery, timeline to return to field

Jed May
Special to the Osceola

INDIANAPOLIS — Jordan Travis discusses his timeline for recovery, Mike Norvell's impact on his career on Friday at the NFL Combine.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement