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{{ timeAgo('2022-09-05 00:35:57 -0500') }} football Edit

Osceola video: Jordan Travis, Ontaria Wilson

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

FSU quarterback Jordan Travis joined the media to talk his fifth straight 200-yard passing game, how much this win means for the FSU football program, Ontaria Wilson's performance and more.


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