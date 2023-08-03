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Osceola video: Jordan Travis, Trey Benson, Jared Verse

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State quarterback Jordan Travis, running back Trey Benson and defensive end Jared Verse speak to the media after the first preseason practice on Thursday.

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