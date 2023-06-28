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Osceola video: Jordan Travis, Trey Benson on FSU's summer workouts

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Quarterback Jordan Travis and running back Trey Benson discuss Florida State's summer workouts, handling expectations, the offensive line and more.

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