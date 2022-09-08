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Osceola video: Kalen DeLoach, Omarion Cooper

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State linebacker Kalen DeLoach and cornerback Omarion Cooper met with the media after Thursday's practice.

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