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Osceola video: Kevin Knowles, Tatum Bethune

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State defensive back Kevin Knowles and linebacker Tatum Bethune on the win over LSU, the second half and more.

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