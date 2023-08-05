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Osceola video: KJ Bolden discusses his commitment to FSU

Jed May
Recruiting analyst

Five-star safety KJ Bolden talks with the media after his commitment to FSU on Saturday night.

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