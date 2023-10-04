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Osceola video: Kyle Morlock, Renardo Green, Alex Mastromanno

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Tight end Kyle Morlock, defensive back Renardo Green and punter Alex Mastromanno discuss Florida State's 4-0 start as well as areas of improvement during interviews after Wednesday's practice.

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