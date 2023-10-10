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Osceola video: Lawrance Toafili, Blake Nichelson

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State tailback Lawrance Toafili and linebacker Blake Nichelson talk with the media after Tuesday's practice.

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