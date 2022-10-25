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{{ timeAgo('2022-10-25 11:06:50 -0500') }} football Edit

Osceola video: Lawrance Toafili, Derrick McLendon

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Running back Lawrance Toafili and defensive end Derrick McLendon talk after Tuesday's practice.

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