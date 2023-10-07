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Osceola video: Legacy Walk before FSU's game with VT

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State fans and the Marching Chiefs welcome the football team before Saturday's game against Virginia Tech.

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