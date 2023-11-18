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Osceola video: Legacy Walk with 2013 national champs

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

The Florida State football team arrives for the final Legacy Walk of 2023 and is greeted by some friends. In the foreground are members of the 2013 national championship team as they, fans the Marching Chiefs welcome the team to Doak Campbell Stadium.

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