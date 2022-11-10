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{{ timeAgo('2022-11-10 10:55:52 -0600') }} basketball Edit

Osceola Video: Leonard Hamilton previews FSU basketball game at UCF

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

The FSU head coach discussed what he saw in the Seminoles' Stetson loss, what changes we could see Friday at UCF.

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