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Osceola Video: Leonard Hamilton talks before FSU basketball preseason

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

The FSU head basketball coach talked Thursday before the start of the team’s preseason camp, addressing the newcomers, returning players and his impressions of the current team.

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