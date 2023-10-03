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Osceola Video: Link Jarrett, Cam Smith talk start of FSU baseball fall camp

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

With Florida State baseball's fall camp underway, head coach Link Jarrett and third baseman Cam Smith addressed the media Tuesday afternoon.

Jarrett talked about his new assistant coaches, the Seminoles' new pitching lab, their large haul of new additions from the junior college ranks and the transfer portal and his early impressions of FSU's deeper pitching staff.

Smith talked about the lessons he learned in his first season with the Seminoles, his impressive summer in the Cape Cod League and the team's mentality coming off of last year's struggles/entering Jarrett's second season atop the program.

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