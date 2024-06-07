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Osceola video: Link Jarrett, Carson Dorsey, Jaime Ferrer on Game 1 win

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State coach Link Jarrett, left-hander Carson Dorsey and outfielder Jaime Ferrer reflect on FSU's 24-4 win over UConn in game 1 on Friday.

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