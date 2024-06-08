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Osceola video: Link Jarrett, FSU players talk clinching CWS berth
Curt Weiler
•
TheOsceola
Senior Writer
Coach Link Jarrett, outfielder James Tibbs III and right-hander Conner Whittaker discuss Florida State's 10-8 win over UConn, clinching the program's first trip to the College World Series since 2019.
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