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Osceola video: Link Jarrett, James Tibbs, Jaime Ferrer

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Coach Link Jarrett as well as outfielders James Tibbs and Jaime Ferrer preview FSU's matchup with UConn in the Super Regionals.

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