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Osceola video: Link Jarrett, Micah Posey, Seminoles after win over UNC

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Omaha, Neb. — Florida State coach Link Jarrett, pitching coach Micah Posey, outfielder James Tibbs III and left-hander Andrew Armstrong talk after eliminating UNC on Tuesday.

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