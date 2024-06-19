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Osceola video: Link Jarrett on CWS, FSU's season

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Coach Link Jarrett reflects on FSU's loss to Tennessee, the College World Series experience, James Tibbs, Joe Charles and the 2024 season.

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