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Osceola video: Link Jarrett on fall ball, Howser field improvements

Link Jarrett and the Seminoles will play a fall ball game on Saturday.
Link Jarrett and the Seminoles will play a fall ball game on Saturday. (Bob Ferrante)
Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

First-year Florida State coach Link Jarrett discusses the improvements to Dick Howser Stadium's infield, returning players and freshmen.

FSU will play host to Kennesaw State on Saturday at 1 p.m. in a fall exhibition game.

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