Advertisement
News More News
ago baseball Edit

Osceola video: Link Jarrett on moving forward to Virginia, pitchers

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

FSU head coach Link Jarrett talked with local media Saturday afternoon about how his team has moved past Friday night’s tough loss to Tennessee, his desire for the ability to be able to challenge check swings and much more.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement