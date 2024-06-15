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Osceola video: Link Jarrett on moving forward to Virginia, pitchers
Curt Weiler
•
TheOsceola
Senior Writer
FSU head coach Link Jarrett talked with local media Saturday afternoon about how his team has moved past Friday night’s tough loss to Tennessee, his desire for the ability to be able to challenge check swings and much more.
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