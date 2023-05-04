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Osceola video: Lonni Alameda, Michaela Edenfield, Ali DuBois

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State coach Lonni Alameda, catcher Michaela Edenfield and senior pitcher Ali DuBois talk before the Seminoles' final regular-season games against Louisville, a series that begins Friday.

FSU will honor its seniors on Sunday. The Seminoles also look to clinch the ACC regular-season title with a win over second-place Louisville, which they can do with a win on Friday.

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