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Osceola video: Lonni Alameda on FSU's struggles, FGCU tournament

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

FSU softball coach Lonni Alameda on early lessons learned in 2024, tournament at FGCU.

The Seminoles (11-4) will play a pair of games in Fort Myers, Fla., on Friday. They face Purdue at 12:15 p.m. and then FGCU at 5 p.m.

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