Advertisement
News More News
ago other sports Edit

Osceola video: Lonni Alameda on struggles in Clearwater, moving forward

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State softball coach Lonni Alameda discusses what the team can learn from the struggles in the Clearwater Invitational and how younger players can learn from the experience moving forward in the 2024 season.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement