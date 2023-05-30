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Osceola video: Lonni Alameda previews Women's CWS

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Softball coach Lonni Alameda previews Florida State's trip to the Women's College World Series. The Seminoles left Tallahassee on Tuesday afternoon for Oklahoma City and will open against Oklahoma State on Thursday at 7 p.m. (ESPN).

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