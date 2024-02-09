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Osceola video: Luke Kromenhoek, Landen Thomas, Timir Hickman-Collins

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Quarterback Luke Kromenhoek, tight end Landen Thomas and linebacker Timir Hickman-Collins meet the media on Friday.

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