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Osceola Video: Mark Richt, EJ Manuel back at FSU with ACC Network

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Former FSU offensive coordinator Mark Richt and former FSU quarterback EJ Manuel are back in Tallahassee this weekend as part of the ACC Network broadcast for FSU’s home game against Boston College (8 p.m., ACC Network).

The pair talked about the memories being brought back in town, their impressions of Mike Norvell and more.

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