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{{ timeAgo('2022-09-16 23:51:14 -0500') }} football Edit

First impressions: Mark Salva, Pat Burnham on FSU's win

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Osceola football analyst Mark Salva joins Patrick Burnham to reflect on Florida State's 35-31 win over Louisville on Friday night.

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