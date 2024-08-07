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Osceola Video: Marvin Jones Jr., Lawrance Toafili talk FSU trip to Jax
Curt Weiler
•
TheOsceola
Senior Writer
After Florida State's first practice in Jacksonville, a pair of expected main contributors talked to the collected media members in attendance.
Running back Lawrance Toafili and defensive end transfer Marvin Jones Jr. fielded questions about the importance of this trip to Jacksonville for the team, their thoughts on players in their respective position groups this preseason and much more.
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