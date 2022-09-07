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Osceola video: Maurice Smith, Akeem Dent

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State center Maurice Smith and safety Akeem Dent spoke to the media after Wednesday's practice.

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