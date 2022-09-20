News More News
{{ timeAgo('2022-09-20 11:22:11 -0500') }} football Edit

Osceola video: McClain, DeLoach, Daniel

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Linebacker Kalen DeLoach, receiver Malik McClain and tight end Preston Daniel talked with the media after Tuesday's practice.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}