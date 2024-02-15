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Osceola video: Mike Martin Sr. memorial service

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

The Florida State community gathered to pay their respects to coach Mike Martin Sr. on Saturday. Below is video of the service, courtesy of Florida State.

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